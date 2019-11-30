كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة"، أن الإجتماع المالي في ​بعبدا​، اتخذ بناء على إقتراح ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سلسلة من القرارات التي من شأنها تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، وتعزيز الثقة بالنظامين الاقتصادي والمصرفي المعتمد في ​لبنان​، واشارت إلى أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ سوف يتولى إصدار تعاميم بالتدابير ​الجديدة​ مع بداية الاسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع ​جمعية المصارف​. لمتابعة المقابل كاملااضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سلامة سيصدر مطلع الاسبوع تعاميم بتدابير جديدة تم التوافق عليها بإجتماع بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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