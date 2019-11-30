العثور على مبلغ من المال في جبيل والبلدية تطلب من صاحبه مراجعتها

عثر أحد عناصر شرطة بلدية جبيل على مبلغ من ​المال​ في ارجاء المدينة تم تسليمه الى مسؤول ​الشرطة​، وطلب رئيس ​البلدية​ ​وسام زعرور​ من صاحب المبلغ المالي الاتصال بالبلدية لتسليمه اياه بعد التأكد منه، وذلك في مهلة اقصاها يوم الاثنين في 2 كانون الاول المقبل.

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