السيد: الحريري يلعب بالدم و"خلّيك بالسياسة مش كل مرّة بتسلم الجرّة"

لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "بلحظة واحدة مساء أمس، دقّ جرس "​تيار المستقبل​"، فقُطِعَت الطرقات في ​سعدنايل​ و​المرج​ و​بيروت​، وخافوا من إقفال أوتوستراد الجيّة: دم الشهيدين شلهوب والجندي لا يزال على الأرض".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يلعب بالدم، أنا أو لا أحد، بل أنت وشركاؤك أصل ​الفساد​ ووريثه". "خلّيك بال​سياسة​، مش كل مرّة بتسلم الجرّة".