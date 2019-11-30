السيد: الحريري يلعب بالدم و"خلّيك بالسياسة مش كل مرّة بتسلم الجرّة"

لفت النائب جميل السيد، إلى أنّ "بلحظة واحدة مساء أمس، دقّ جرس "تيار المستقبل"، فقُطِعَت الطرقات في سعدنايل والمرج وبيروت، وخافوا من إقفال أوتوستراد الجيّة: دم الشهيدين شلهوب والجندي لا يزال على الأرض".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يلعب بالدم، أنا أو لا أحد، بل أنت وشركاؤك أصل الفساد ووريثه". "خلّيك بالسياسة، مش كل مرّة بتسلم الجرّة".
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