وزير الدفاع اعلن اعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الاسلحة عن العام 2020

اصدر عن وزير الدفاع الوطني في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ قرار قضى بإعتماد نماذج تراخيص حمل الاسلحة (دبلوماسي، الغرفة العسكرية، خاص، رسمي، لولبي) للعامين 2019 و2020، على ان تكون صالحة لغاية 31/12/2020، وفقا للملحق المرفق.

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