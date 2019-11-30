شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة النائب محمد بدوى دسوقى فى البحر الأعظم.. والنواب ينعونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شُيعت جنازة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، ظهر اليوم السبت، من مسجد بدوي بالبحر الأعظم، بعدما وافته المنية مساء أمس الجمعة، أثناء حفل زفاف نجلته في أحد الفنادق الكبرى.

ونعي عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، النائب محمد دسوقي، عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، متقدمين لعائلته بخالص العزاء فى وفاه زميلهم، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها يوم 8 ديسمبر 2019، تأبين النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، الذي وافته المنية مساء أمس أثناء حفل زفاف نجلته في أحد الفنادق الكبرى، مع إعلان خلو المقعد البرلماني تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية.

وحسب القانونيين فإن الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلماني في أول جلسة نيابية والمتوقع عقدها بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاه العضو، على أن تجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات ليشغل بديله المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.