الممثلة زينب عبيد: لم أقتحم عالم التقديم وهو تخصصي-فيديو

قالت الفنانة زينب عبيد، إنها لم تقتحم عالم تقديم البرامج، وإنما هو تخصصها منذ بدايتها بالموازاة مع التمثيل.
وكشفت زينب عبيد أن عرض برنامجها رفقة فيفي عبدو، سينطلق قريبا على قناة “إم بي سي”، إلى جانب برنامج آخر سيعرض هو الآخر على نفس القناة.
وأوضحت عبيد أن مسألة التوفيق بيت التمثيل والتقديم والحياة الشخصية تستلزم تنظيم الوقت للنجاح فيها.
وكانت عبيد من بين ضيوف حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يوم أمس الجمعة.
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