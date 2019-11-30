الفنانة المصرية بشرى من مهرجان مراكش: أرغب في المشاركة في عمل مغربي وقادرة عل إتقان “الدارجة”-فيديو

قالت الفنانة المصرية بشرى، إنها ترغب في المشاركة في عمل مغربي، رغم صعوبة اللهجة المغربية، معتبرة أن مهرجان مراكش الدولي للفيلم، حدث يحسن صورة السينما العربية.

وعبرت بشرى التي حلت ضيفة على للمغرب للمشاركة في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش الدولي، عن سعادتها بهذا الحدث الذي يحسن سمعة المغرب والعرب على مستوى العالم.

وأبرزت النجمة المصرية رغبتها في المشاركة في عمل مغربي، رغم صعوبة اللهجة، مؤكدة أن بامكانها اتقانها.

وعن علاقتها بالفنانين المغاربة، كشف بشرى أنها تجمعها صداقة مع المخرجة نبيل التوزاني، وزوجها المخرج والمنتج نبيل عيوش.