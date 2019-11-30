منتشيا بـ”ريمونتادا” الديربي.. الرجاء يستقبل الترجي وعينه على أول فوز في المجموعة

يستقبل مساء اليوم السبت، فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضيفه الترجي التونسي، برسم أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الفريق الأخضر المباراة بمعنويات مرتفعة، حاصة أنها تأتي أسبوعا بعد عودته التاريخية أمام غريمه الوداد، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتشكل المواجهة، الظهور الرسمي الثاني لجمال السلامي مع النسور الخضر، والذي تعاقد معه الفريق رفقة مساعده يوسف السفري، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال محسن متولي قائد الرجاء، إن مواجهة الترجي لن تكون سهلة، بالنظر إلى قيمة المنافس وخبرته الإفريقية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق الأخضر سيبحث عن الخروج بالنقاط الثلاث.

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ويملك ممثل كرة القدم الوطنية، سجلا مميزا في المباريات السابقة التي جمعته بالترجي، إذ تُوج ضده بلقبين قاريين، الأول دوري أبطال إفريقيا سنة 1999 بتونس، والثاني كأس السوبر الإفريقي مارس الماضي، بالدوحة عاصمة قطر.

وأكد أنيس البدري، نجم فريق “باب سويقة”، أن لقاء الرجاء سيكون صعبا، لكنه أوضح جاهزية فريقه من أجل العودة بنتيجة إيجابية من العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ويحتل الترجي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 16 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المنستيري المتصدر، علما أن للفريق 3 لقاءات مؤجلة.

يذكر أن شبيبة القبائل الجزائري حسم أمس الجمعة، المباراة الأولى عن المجموعة لصالحه أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، ليتصدر مؤقتا الترتيب في انتظار مواجهة الرجاء ضد الترجي.