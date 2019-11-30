- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر : نستلهم من 30 نوفمبر قيم مهمة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، على أهمية القيم التي نستلهمها من يوم 30 نوفمبر الخالد .
وقال عسكر في منشور له على الفيسبوك، "بمناسبة العيد ال٣٠ من نوفمبر عيد الاستقلال العظيم، نستلهم قيم مهمة من ذلك اليوم" .
وأضاف "تتمثل هذه القيم بتحرير القرار الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في دولة العدل والمساواة ودولة المؤسسات التي تخدم الانسان بعيداً عن أي شطط او تفريط" .
كانت هذه تفاصيل خبر عسكر : نستلهم من 30 نوفمبر قيم مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.