اليمن.. إبداع للبيئة وشباب أبين ينفذان ورشة حول دور المنظمات والاعلام في الحد من الكوراث الطبيعية

السبت 30 نوفمبر 2019

نظمت مؤسستي إبداع للبيئة والتنمية المستدامة، وشباب أبين التنموية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بدور منظمات المجتمع المدني والإعلام في الحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة ٢٠ مشارك ضمن برنامج الحد من مخاطر الكوارث في اليمن.



وهدفت الورشة الى إكساب المهارات للمشاركين والقدرات في التعامل مع مخاطر الكوارث، والعمل على تفعيل دور الإعلام في البناء والتنمية، والخروج بتوصيات لتنفيذ خطة عمل مشتركة لتفعيل دور منظمات المجتمع والإعلام مع الجهات ذات العلاقة في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات باليمن.

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في الورشة أشار نائب وزير الاعلام حسين باسليم، ان هذه الورشة تهدف الى تفعيل دور الاعلام بشكل يخدم فيها المواطنين للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث للاعلام دور كبير في معالجة القضايا المتعلقة بالتعامل السليم مع الكوارث الطبيعية قبل وأثناء وبعد الكارثة من خلال التعريف والتعامل مع الكارثة والحد من النتائج القائمة.. مؤكدا على أهمية العمل الاعلامي بشكل موضوعي وبدقة ومصداقية في نشر الأخبار وعملية التوعية المجتمعية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية .

و استعرضا كل من المنسق الوطني لشبكة العربية رائد، أستاذ الاعلام بجامعة عدن الدكتور ياسر باعزب، ورئيس مؤسسة شباب التنموية حمدي سالم، أهم الخطط والبرامج التي ستساهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والاعلام ليكونوا شركاء فاعلين مع الجهات الرسمية في الحد من مخاطر الكوارث والازمات، وتكثيف الجهود وبناء القدرات في الحد من مخاطر الكوارث ، و تعريف المشاركين بالدور التوعوي والحيوي الذي يمكن ان تلعبه وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في اليمن .