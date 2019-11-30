شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟ والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، صورة للزي الجديد الخاص بعامل النظافة الحضرمي، يظهر فيها مسمى جديدا نال استحسان المواطنين.

واطلق صندوق النظافة والتحسين في حضرموت مصطلح “مهندس نظافة“ على الرجل المكلف بمزاولة هذه المهنة، بدلا من مصطلح عامل نظافة. Advertisements ويهدف مكتب النظافة في حضرموت الى تحسين وتصحيح الاوضاع والاوتقاء نحو الأفضل بالمحافظة، اضافة الى لمس جانب السلامة للمهندسي النظافة.

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