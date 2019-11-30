مليشيا الحوثي تفرج عن رجل أعمال هندي بعد تدخلات بلاده

السبت 30 نوفمبر 2019

أكدت صحيفة إماراتية تصدر باللغة الانجليزية، افراج مليشيا الحوثي عن رجل أعمال هندي كان محتجزا في سجونها منذ خمسة أشهر.



وقالت صحيفة "جلف نيوز" الصادرة بالإنجليزية إن رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي كيراليت سوريش كومار (59) عاماً طار إلى مومباي من مدينة عدن بعد ظهر أمس الجمعة، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من سجن حوثي في صنعاء.

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ولفتت الصحيفة إلى أن حالة رجل الأعمال المفرج عنه، سيئة على المستويين الصحي والنفسي، فيما لم تشر الصحيفة إلى مقابل الإفراج عن رجل الأعمال الهندي الذي تدخلت سلطات بلاده من أجل الإفراج عنه.

ولم تشر الصحيفة عن مكان وظروف اختطاف "كومار"، لكنها قالت إن رجل الأعمال الهندي ذهب إلى اليمن في رحلة عمل واختفى في غضون أيام من الهبوط في عدن يوم 2 يوليو/تموز2019، مما أثار قلق أسرته وأصدقائه.

وقال جيثين نجل رجل الأعمال: "ذهب أبي وسط الجحيم، لقد كان له تأثير كبير على صحته الجسدية والعقلية، انه في حالة سيئة للغاية"، مؤكداً أن صحة والده "أهم الأولويات