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شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ثان يحرق نفسه في صنعاء بسبب الوضع المعيشي والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
أقدم مواطن يمني على إحراق نفسه، الجمعة، في العاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرته.
وذكرت مصادر محلية، أن شاباً أحرق نفسه في حي حدة المدينة بصنعاء نظراً للوضع المادي الذي وصلت إليه أسرته.
وبينت المصادر أن الشاب الذي يعول أسرته وعجز عن توفير لقمة العيش لأسرته عرضت عليه مليشيات الحوثي الانضمام للقتال في صفوفها لكنه رفض.
ولفتت المصادر إلى أن الشاب، وبفعل ضغوط الحياة في ظل سلطات مليشيات الحوثي، أقدم على إحراق نفسه ليصاب بحروق بالغة نقل على إثرها للمستشفى الجمهوري قبل أن يتوفى في قسم الحروق وفقا لوكالة خبر المحلية.
وتعد هذه ثاني حادثة في العاصمة صنعاء بعد أسبوع من وفاة جمال الضبيبي متأثراً بحروق، بعد أن أقدم على إحراق نفسه أمام رئاسة الجمهورية احتجاجاً على عدم إنصافه من عصابة حوثية نهبت أرضيته
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