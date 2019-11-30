شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح معرض الصور العسكري الأول بحضرموت.. صور والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 افتتح محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم السبت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني معرض الصور العسكري الأول بحضرموت.

ويتناول المعرض الفوتغرافي الإنجازات التي حققتها قوات النخبة الحضرمية منذ تأسيسها وحتى معركة التحرير ومرحلة التأمين. وطاف المحافظ بالمعرض الذي يحوي ويوثق صوراً لقوات النخبة الحضرمية، ومراحل تحرير ساحل حضرموت وتطهير وادي المسيني ومشاريع تطوير البنية التحتية والتنمية وابتكارات الطلاب والنشاطات الرياضية والتعليمية والاعلامية. Advertisements واثنى المحافظ على ما شاهده في المعرض من صور توثق لمراحل وانتصارات وطنية مهمة في تاريخ حضرموت كما تبرز عجلة التنمية ومشاريع البناء وتطبيع الحياة والموروث الثقافي .

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