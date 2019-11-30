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 الزُبيدي يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي الجنوبي في ذكرى الاستقلال 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 نوفمبر 2019

قام عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم السبت، بزيارة لساحة النصب التذكاري لشهداء الجنوب في مدينة التواهي في العاصمة عدن، بمناسبة الذكرى الـ52 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.

 

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وخلال الزيارة، قام عيدروس الزُبيدي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي الجنوبي، والوقوف دقيقة حداد، وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب، داعياً المولى عز وجل بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم الجنة مع الأنبياء والصديقين، وذلك عرفانا بالتضحيات التي قدمها الشهداء الأبرار فداءً لأرض الجنوب وشعبه.

 

هذا وتوجه عيدروس الزُبيدي بعدها لمشاركة أبناء الجنوب فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الـ52.

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