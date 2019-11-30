 الزُبيدي: الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض

السبت 30 نوفمبر 2019

ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد للقوات المسلحة الجنوبية، صباح اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م، اجتماعاً هاماً، للقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية.



وفي مستهل الاجتماع، هنأ الرئيس القائد، الحاضرين وكل أبناء الجنوب، بالذكرى 52 لاستقلال الجنوب، مجدداً العهد بالسير على خطى شهدائه لاستعادة دولته كاملة السيادة.

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وقدم الزبيدي للحاضرين، شرحاً موجزاً لنتائج حوار جدة والذي توّج بتوقيع اتفاق الرياض، فيما يخض الجانب العسكري والأمني والمهام والواجبات المسندة لكل منها.

وشدد على ضرورة استمرارية كل جهة بأدائها لمهامها المُوكلة إليها ورفع درجة اليقظة الدائمة لأفرادها وضباطها في كافة الجهات ومواقع الشرف في مواجهة القوى الانقلابية الحوثية، لدحر المشروع التوسعي الإيراني.

وأوضح أن الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض، مؤكداً أن المجلس الانتقالي سيعمل كل ما في وسعه لتسهيل عمله تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة.