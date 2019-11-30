الارشيف / اخبار العالم

 الزُبيدي: الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  الزُبيدي: الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019

ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد للقوات المسلحة الجنوبية، صباح اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م، اجتماعاً هاماً، للقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية.

 

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الرئيس القائد، الحاضرين وكل أبناء الجنوب، بالذكرى 52 لاستقلال الجنوب، مجدداً العهد بالسير على خطى شهدائه لاستعادة دولته كاملة السيادة.

 

Advertisements

وقدم الزبيدي للحاضرين، شرحاً موجزاً لنتائج حوار جدة والذي توّج بتوقيع اتفاق الرياض، فيما يخض الجانب العسكري والأمني والمهام والواجبات المسندة لكل منها.

 

وشدد على ضرورة استمرارية كل جهة بأدائها لمهامها المُوكلة إليها ورفع درجة اليقظة الدائمة لأفرادها وضباطها في كافة الجهات ومواقع الشرف في مواجهة القوى الانقلابية الحوثية، لدحر المشروع التوسعي الإيراني.

 

وأوضح أن الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض، مؤكداً أن المجلس الانتقالي سيعمل كل ما في وسعه لتسهيل عمله تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  الزُبيدي: الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا