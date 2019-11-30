محمد بن زايد ورئيس غينيا يبحثان سبل تطوير التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، سبل تطوير علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس غينيا الذي يزور الإمارات حاليا لحضور منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - الجولة الختامية لبطولة العالم 2019" التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في حلبة مرسى ياس.

كما استعراض الجانبان سبل تنمية وتطوير أوجه التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين وتدفع التنمية المستدامة بجوانبها كافة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وألفا كوندي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.