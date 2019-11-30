البحرين تدين حادث الطعن في لندن: نرفض العنف والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة خارجية البحرين، السبت، حادث الطعن الإرهابي الذي وقع في مدينة لندن ببريطانيا، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية، في بيان، تضامن البحرين مع بريطانيا فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، مجددة موقف المملكة الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره ومهما كانت مبرراته.





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كما أعربت عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل، الجمعة، اثنان في حادث الطعن بمنطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية.

وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".