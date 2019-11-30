القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة خارجية البحرين، السبت، حادث الطعن الإرهابي الذي وقع في مدينة لندن ببريطانيا، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وأكدت الخارجية، في بيان، تضامن البحرين مع بريطانيا فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، مجددة موقف المملكة الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره ومهما كانت مبرراته.
كما أعربت عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقتل، الجمعة، اثنان في حادث الطعن بمنطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية.
وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين حادث الطعن في لندن: نرفض العنف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.