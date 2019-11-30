تقدم ميداني جديد للجيش اليمني في شمال الضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدما ميدانيا جديدا في شمال محافظة الضالع بجنوب اليمن، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتمكنت وحدات من الجيش اليمني من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في المنطقة.

وأسفرت المواجهات بحسب موقع "سبتمبر"، التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة.