اسود: الحريري عم يسلي الشعب والخطيب عم يتسلى بفكرة التكليف

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ عم يسلي الشعب و​سمير الخطيب​ عم يتسلى بفكرة التكليف، والمشجعين مفكرين النواب غنم ما بيعرفو الفرق بين الخطيب والحريري ورئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​، المناقصات و​الفساد​ عنوان، يلا نحن عم نتسلى على تسليتكم، عندما يضيع البعض الوقت لتمرير السكين يكون الضحية الشعب المذبوح منكم"، وختم قائلا "انشالله خير".

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