الحواط في جولة على تجار جبيل: لا يهم رئيس الحكومة بقدر اهمية فريق العمل

اكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ "ان المطلوب اليوم الاسراع بتشكيل حكومة في اسرع وقت تضم اختصاصيين ولديهم الكفاية، من خارج ​منظومة​ ​الفساد​ والصفقات، تلاقي مطالب الناس وهمومهم واوجاعهم، تكون فعلا المدماك الأول لمعالجة هذه ​الأزمة​ الاقتصادية والوطنية التي تمر على ​لبنان​".

وخلال جولة له في ارجاء ​مدينة جبيل​ حيث اطلع من التجار والمواطنين على الحركة الاقتصادية في المدينة في ظل ​الوضع الاقتصادي​ والمالي الذي تعيشه البلاد في هذه الايام، تمنى ان "يتحسن الوضع الاقتصادي، فرغم الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم لدينا أمل وايمان كلبنانيين بالصمود والبقاء في وطننا".

ودعا المغتربين الى "زيارة لبنان خلال فترة الأعياد، فهم السند للصناعة و​السياحة​ والتجارة في البلد، هذه هي ​المقاومة​ الحقيقية التي ستساعدنا على تجاوز هذه المحنة". وقال: "لا شك في ان الوضع الاقتصادي غير مطمئن ونأمل في ان يتحسن مع فترة الاعياد، انما يبقى الأمل في تشكيل حكومة تكون المخرج الوحيد للازمة، وتحريك العجلة الاقتصادية، حكومة اختصاصيين بعيدا من السمسرات والصفقات. فلا يهم من هو رئيس ​الحكومة​ بقدر اهمية فريق العمل والمجموعة، فرئيس الحكومة لا يستطيع في مفرده تشكيل فريق عمل، بل يجب ان يتكاتف الجميع في هذه المهمة".

وطالب الحواط ​رئيس الجمهورية​، بـ"الاسراع بتحديد مواعيد ​الاستشارات النيابية​ وتكليف رئيس جديد للحكومة، فلبنان غني بهؤلاء الاختصاصيين من كافة ​الطوائف​ الذين سيخرجون البلد من المشاكل التي يمر بها".

