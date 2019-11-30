خليل حمدان: لبنان لا يمكن ان يدار من فئة واحدة ولا يحكم الا بالوفاق

اشار عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان الى "اننا كلنا نواكب مرحلة رفع الشعارات والمطالب المحقة في البلد، ونقول ان من يرفع هذه الشعارات يحاول ان يأخذ البلد الى موقع افضل، ومن هنا لا نحتاج الى ان نكرر اننا في حركة امل مع حرية التعبير ومع رفع الصوت عاليا، ولكن ليس على حساب حرية المواطن، ولا يجوز قطع الطرق على الناس، حتى لا يتكرر سقوط شهداء لنا، على غرار ما حصل مع حسين شلهوب وسناء الجندي"، مشيرا الى انه "زارنا اكثر من مسؤول اميركي واوروبي في الآونة الاخيرة ليعطونا وجهة نظرهم بكيفية التعامل مع الثورة او الحراك القائم عندنا، ونرى ان المطلوب واحد، وهو ان ينساق لبنان رغما عنه تحت ضغوط كثيرة في مخطط صفقة القرن او صفقة العصر او التنازل عن السيادة، مقابل لقمة العيش حسب ما يخططون في الغرف السوداء".
وخلال حفل تأبيني رأى حمدان ان "هذا البلد لا يمكن ان يدار من فئة واحدة ويتجاهل الباقين، كما هناك من يقول بتغيير النظام، نقول لهم رفقا بهذا البلد وبأبنائه، لبنان لا يحكم الا بالوفاق والتوافق، والمعروف عن اللبنانيين انهم اذا اختلفوا على شر فهو خير واذا اختلفوا على خير فيكون شرا".
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