تجمُع أمام سفارة الاتحاد الأوروبي بزقاق البلاط للمطالبة بعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم

نَظّمت جمعية "Lebanon Uprise" تجمّعًا أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في زقاق البلاط في بيروت، لمطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم.
وتمّ توجيه كتاب مفتوح من قِبل المشاركين إلى سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، يسلّط فيه الضوء على "الأضرار الجسيمة التي قد يسببها هذا الاندماج للبنان".
وتمّ التشديد في الكتاب، على أنّ "في الواقع، مع وجود ما يقارب مليوني لاجئ، يوجد في لبنان أعلى نسبة تركيز للاجئين في العالم (40% من سكانه)، بينما لم يعد اللبنانيون أنفسهم قادرين على إعالة أنفسهم. في خضم الأزمة الاقتصاديّة الحادّة الّتي يشهدها لبنان مع نسبة بطالة تتعدّى 37% وموجة هجرة هائلة من جيل الشباب اللبناني، أصبحت عودة اللاجئين إلى بلادهم ضرورة".
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