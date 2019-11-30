إغلاق مدارس وجامعات في أجزاء من إيران بسبب تلوث الهواء

ذكرت وسائل إعلام ​إيران​يّة رسميّة، أنّ "​تلوث الهواء​ تسبّب بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في أجزاء من إيران، بما في ذلك العاصمة ​طهران​ الّتي غطّتها سحابة من ​الضباب​ السام". ولفتت إلى أنّه "سيتمّ تطبيق نظام سير بالتناوب بين لوحات التسجيل الفرديّة والزوجيّة للحدّ من عدد المركبات الخاصة على طرق العاصمة، كما حظر سير الشاحنات في طهران".

وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاد، مساء أمس الجمعة، قرار إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة، عقب اجتماع لجنة الطوارئ بشأن تلوث الهواء.

وقد وصل متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوًّا في طهران، إلى 146 ميكروغرام لكلّ متر مكعب اليوم السبت.

وتتفاقم مشكلة تلوق الهواء في طهران خلال فصل الشتاء، حين تتسبّب قلّة الرياح والهواء البارد ببقاء الدخان الضار فوق المدينة لأيام عدّة، وهي ظاهرة تُعرف بالانعكاس الحراري.