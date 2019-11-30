اشار الوزير ​الدولة​ السعودي لشؤون ​الخليج العربي​ ​ثامر السبهان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كل المآسي والمشاكل ناتج طبيعي للتبعية المطلقة او الجزئية"، اضاف قائلا "الوطنية هي الحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر السبهان: كل المآسي والمشاكل ناتج طبيعي للتبعية المطلقة او الجزئية الوطنية هي الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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