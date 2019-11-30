قالت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بدّي اتوجه للشابات و​الشباب​ وقلن بتفهم غضبكن بس بتمنى كمان تتفهموا الضغط يلي عم تعيشوا ​القوى الأمنية​. بالنهاية، عنصر ​قوى الامن​ عايش نفس القلق ع عيلتلو متلكن. كرامتو من كرامتكن. وهيبتو من هيبة الوطن. واذا هو أخطأ ​القضاء​ بحاسبو".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: هيبة عنصر قوى الامن من هيبة الوطن واذا أخطأ القضاء يحاسبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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