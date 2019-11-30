اغلاق مداخل كهرباء قاديشا في الميناء ومحطة التوزيع في البحصاص

تجمع عدد من المعتصمين في ​طرابلس​ أمام ​شركة كهرباء قاديشا​ في ​الميناء​ وأغلقوا مداخلها، وأمام محطة توزيع ​الكهرباء​ في ​البحصاص​. كما تجمع عدد منهم أمام شركة Touch، على وقع هتافات وأناشيد، وطلبوا من الموظفين مغادرتها.

وفي السياق نفسه، تجمع محتجون أمام شركة "​سبينيس​"، رافضين ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومطالبين بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.

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