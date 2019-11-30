شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الأمة: مبادرة «الوفد مع المرأة» تهدف لتمكينها فى شتى المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن الحزب تحت قيادة رئيسه المستشار بهاء الدين أبو شقة، أصبح أكثر تفاعلا مع القضايا المجتمعية خاصة التى تهم محدودى الدخل والشباب والمرأة.

وقالت رئيس اللجنة فى بيان لها، أن الحزب أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع المواطنين ولتحمل مسئوليات الوطنية تجاه المجتمع، وكان أبرز تلك المبادرات مبادرة «الوفد مع المرأة» والتى تهدف إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات وتقديم يد العون لها لتحقيق ذلك.

وأشارت «رمزي» إلى أن الحزب يواصل فعاليات مبادرة «الوفد مع المرأة» وسينظم اليوم السبت لقاء جماهيرى كبير يشارك فيه عدد من الشخصيات العامه والسياسية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة أسيوط، وسيتم خلال اللقاء تقديم عدد من الهدايا والمساهمات العينية للمرأة المصرية من اجل مواجهة أعباء الحياة ولتكون أكثر فاعليه داخل المجتمع ومساعدتها على إقامة مشاريع لتكسب منها لقمة عيش تمكنها من تحسين مستواها الاقتصادى.

وأضافت أمل رمزى، أن "بيت الأمة" يعقد آمالا كبيرة على المرأة المصرية ويؤمن بقدراتها الخارقة وهذا ما أثبتته التجارب التاريخية على مر العصور، ومدى كفاحها وخدمتها للوطن، ولذا يولى الوفد للمرأة اهتماما كبيرة ويؤمن بقدرتها على تحقيق الأفضل للوطن من خلال مشاركتها فى شتى المجالات وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية.