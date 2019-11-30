شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة إرهاب دولى: قنوات الإخوان تستهدف الدولة ببث الأكاذيب والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن الشائعة تستهدف المجتمعات من خلال بث الاخبار الكاذبة، والهدف هو توصيلها للمواطنين سريعا لاستهداف الدول.

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وأضاف صابر، فى كلمته بـ"مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعى" أن القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج تعمل على بث الاكاذيب، والعمل على نشر الشائعات وبثها من أجل التأثير على المواطنين لأهداف خاصة، وكذلك عبر صفحاتهم عبر السوشيال ميديا.

ولفت خبير الإرهاب الدولى، إلى أن الفكر التكفيرى تم ترويجه عبر صفحات الجماعات الإرهابية ومؤلفات سيد قطب، لافتا إلى أن هذه المؤلفات ساعدت فى العمليات الإرهابية، واستعانت بها الجماعات الإرهابية فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة والمدنيين.