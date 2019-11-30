شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوح مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الأحد، لقاء مفتوح مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، تحت عنوان "حوار مع النقيب".

يقام اللقاء فى تمام الثانية ظهرا، بنادى المحامين النهرى فى المعادي، ويجيب "عاشور" خلال اللقاء على تساؤلات شباب المحامين.

كان سامح عاشور نقيب المحامين قال: " نحن أصحاب أكبر انجاز لنقابة المحامين، نباهى أننا حققنا أكبر فائض فى تاريخ نقابة المحامين، نحن نفتخر بالموازنة وبما أنجزناه فيها، صرفنا فى الثلاث سنوات ما يقرب من مليار جنيه على العلاج والمعاشات ".

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وأضاف عاشور أن مجلس النقابة صاحب إنجاز، متابعا: "من يرى جريمة فى المال العام بنقابة المحامين يقدم بلاغ، ومن لديه شك يقدم بلاغ، الحديث عن الشرف والنزاهة خط أحمر لن نقبله لأى محامى ".

و أوضح سامح عاشور، أن خطة إفشال الحضور فى الجمعية العمومية فشلت، مشيرا إلى أن المعارضين حأولوا بكل الطرق إفساد الحضور، ولكن انعقدت الجمعية العمومية بأعلى حضور فى تاريخ نقابة المحامين.