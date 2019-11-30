شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان تهنئ الطيران بنجاح أول رحلة مباشرة بين القاهرة وهانغشتو هانزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية والتقدير للفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى وللشركة الوطنية مصر للطيران بعد نجاح تسيير أولى رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى مدينة هانغشتو "هانزو" الصينية وعلى متنها نحو 260 راكبا، وذلك فى ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع فى السوق الأسيوى وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الأقصى وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وقال " صدقى " فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن السياحة الصينية أصبحت تحتل مكانة كبيرة لدى مصر بعد نجاح قيادتى البلدين فى دعم مجالات التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات مما جعل دولة الصين الصديقة شريكا استراتيجيا لمصر.

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جدير بالذكر، أن أولى رحلات مصر للطيران الناقل الوطنى لمصر، أقلعت فجر الجمعة، من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى إلى مدينة هانغشتو (هانزو) بالصين وعلى متنها 260 راكبا، وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجانى على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة فى السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد.

تجدر الإشارة من المقرر إلى أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيا إلى هانغتشو الصينية مباشرة إضافة إلى أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.