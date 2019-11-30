شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم نفس اجتماعى: حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدول ببث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سوسن الفايد، أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للأبحاث الاجتماعية والجنائية، إن حروب الجيل الرابع تعمل على اسقاط دول، وذلك من خلال مخططات تديرها جماعات وجهات، وحروب الجيل الرابع تعمل على النفس الطويل وذلك من خلال مخططات على رأسها بث الشائعات، والعمل على بث الفتن وخاصة الأمور التى تتعلق الفتن الطائفية والتحريض ضد المؤسسات.

وأضافت فى كلمتها بمؤتمر "وسائل التواصل الاجتماعي" أن حروب الجيل الرابع تستهدف التحريض ضد الدول والعمل على الحشد المضلل، وذلك من خلال اختيار الاحداث الكبرى، مثل ما حدث فى تفجير محيط معهد الاورام وبث شائعة يومها على أن الدولة تسعى لحرق القاهرة، وتم بث هذه الشائعات على قنوات الارهاب، وصفحاتهم على السوشيال ميديا.

وتابعت، أن الإخوان وقنواتهم بثت العديد من الشائعات المضللة المتعلقة بالتظاهرات وبث صور وفيديوهات فديمة على انها فى الشارع المصرى، لافتة أن الشائعات يتم صناعاتها من أجل التاثير على الدول.