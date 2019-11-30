شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بزراعة الخضرة أسفل الكبارى لتقليل القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن العمل على زراعة الخضرة أسفل الكباري لمنع انتشار القمامة والتقليل من الباعة الجائلين بجانب شكلها الجمالي.

وقالت حسونة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن إجمالى عدد الكبارى المُخصصة للمركبات فى مصر التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق "المحليات" وهيئة المجتمعات العمرانية، يبلغ 1762 كوبرى، بالإضافة إلي الكباري الجديدة التي يتم إنشاؤها، إلا أن هناك انتشارا كبيرا لاستغلال أسفل هذه الكباري من قبل الباعة الجائلين أو إلقاء القمامة به وغيرها من الوسائل التي تسبب مشكلات إما بالروائح الكريهة أو أصوات الباعة وضياع حق الدولة في تحصيل رسوم.

وأضافت حسونة، أن هموم التنفيذيين تنصب علي إنشاء الكباري فقط دون التفكير في آليات لاستغلال الفوارغ أسفل هذه الكباري بشكل يضفي جمالا على البيئة أو على الأقل يمنها إلقاء القمامة بها واستغلالها بشكل غير مشروع من قبل الباعة الجائلين.

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ولفتت البرلمانية، إلى وسيلة تم اتباعها في عدد من الدول الأخرى في هذا الشأن، أبرزها استغلال أسفل الكباري في زراعة الخضرة، والتي تضفي جمالا على الجو العام، بجانب دورها في تنقية الجو من عوادم السيارات.

وطالبت أنيسة حسونة بالموافقة على العمل على زراعة الخضرة أسفل الكباري لمنع انتشار القمامة والتقليل من الباعة الجائلين بجانب شكلها الجمالي.