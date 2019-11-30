التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ غدًا صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت فإن الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من غدٍ الأحد.

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وقالت والي إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غدٍ وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي تصل قيمتها 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، ومن المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر.

وستبدأ البنوك صرف المعاشات المحولة عليها بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.