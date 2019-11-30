إصابة شخصين في انهيار منزل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انهيار منزل بقرية "شيبة"، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بانهيار منزل بقرية "شيبة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن المنزل مبني بالطوب اللبن، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.