محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: "نفهم وبعدين نقول حاضر.. ومش عاوزين مريسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إنه في حاجة ماسة لتعديل منظومة العمل بالمحافظة، لإرضاء المواطنين وتلبية الخدمات المطلوبة، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف مختار قائلًا: "أنا مش احسن واحد في مصر ولا أحسن واحد في المحافظين، بل أقلهم ولكن بالإخلاص في العمل والجهد ربنا يرفع الشخص من مكان إلى مكان أفضل وأحسن كتير، وفي ناس منكم أفضل مني".

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمحافظ الجديد، برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مختار لرؤساء المدن: "مش عاوز واحد يقول حاضر وهو مش فاهم، ولابد من تغيير ثقافة العمل، ومراجعة المطبات الصناعية والفتحات والملفات بالشوارع".

وطالب محافظ الدقهلية بتعظيم الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة وحي، وضرورة معرفة المصادر المالية وعمل حصر دقيق لعدد حالات المخالفات والمتقدمين للتصالح طبقا للقانون ١١٧، مؤكداً أن القانون يهدف لراحة المواطن، ويسهل عليه توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل، وتحديد آلية لتحديد قيمة جمع القمامة مطالبًا بشراء سيارات مكنسية لجميع الأحياء والمدن والمراكز.

وكلف مختار رؤساء المراكز والمدن الواقع بدائرتهم بتحديد مساحة كل مصنع لتدوير القمامة والبالغ عددها ٥، وعدد العمالة والطاقة الانتاجية، والمدافن الصحية للمخلفات قائلا: "اللي يقدر من رؤساء المراكز والمدن يقنع المواطنين بفصل القمامة من المنبع وينفذ هعمله تمثال".

وحدد المحافظ مهلة لرؤساء المدن مدتها ٣٠ يومًا لصيانة أعمدة الإنارة والنزول إلى الشوارع وإصلاح الأرصفة ورفع الأتربة من جانبي الطرق، وعدم الاعتماد على الهيئات المختلفة كهيئة الطرق والكباري في عمليات النظافة والتجميل.

وأشار الدكتور مختار إلى أن إعادة الهيكلة والتطور الوظيفي تعد إحدى الملفات الهامة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة خلق جيل جديد من الصف الثاني والثالث والرابع من القيادات الشابة وتأهيلها.

وطالب المحافظ بضرورة تحسين منظومة خدمة المواطنين قائلا: "الإمارات دولة حديثة ونحن أبناء حضارة، وعلى الرغم من ذلك بحسن المعاملة خدموا المواطن، وحتى الابتسامة عملوا على خدمتها.. مش عاوزين ناس مكشرة.

كما طالب بمراجعة منظومة الرد على الشكاوى، وتحديد مدة زمنية لإنهاء المشكلة أو إنهاء إجراءات الخدمة حتى لا يفتح باب للرشوة والفساد الإداري، أنا بفكر نفسي وإياكم أننا هنا عشان نستحمل الناس، ونتعامل معهم باحترام: "ممنوع المريسة والتكبر على المواطنين".