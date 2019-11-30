محافظ الجيزة: نقل موقف الكيت كات لشارع وابور الثلج لتحقيق السيولة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، الموقع المقترح لنقل الموقف العشوائي الكائن بميدان الكيت كات والذي يتسبب في إعاقة للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه راشد كلاً من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي العجوزة ورئيس جهاز السرفيس بنقل الموقف من موقعه الحالي بميدان الكيت كات إلى موقف سيارات بشارع وابور الثلج بحي العجوزة وذلك لتحقيق السيولة المرورية بميدان الكيت كات وشارع النيل ونفق 15 مايو واستجابة لمطالب المواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة نقل المواقف العشوائية بنطاق كل حي ومركز بعيداً عن مسار الطرق الرئيسية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية مع توفير أماكن بديلة لتلك المواقف للتسهيل على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ اليومية التي يقوم بها للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشارع وأعمال تطوير الطرق وصيانتها، حيث تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع شهاب ومحي الدين والبطل أحمد عبد العزيز والتي تنفذها المحافظة في إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق، وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال والمتابعة اليومية للشركات المنفذة للأعمال للتأكد من التزامها بالجدول الزمني.​