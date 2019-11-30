اغتصاب جماعي لفتاة وقتلها ثُثير غضبًا واسعًا في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

أثارت واقعة الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي وقتل في الهند، غضبًا واسعًا بين الهند الذين نظموا تظاهرة السبت للمطالبة بـ"العدالة الفورية"، خارج قسم للشرطة في جنوب الهند، حيث يُحتجز المتهمون بارتكاب الجريمة.

وقال مفوض الشرطة المحلي "في سي ساجانار" إنه جرى القبض على 4 رجال أمس الجمعة، بناء على اتهامات باغتصاب الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا وقتلها. والجناة المُعتقلون في العشرينيات من العمر ويعملون سائقي شاحنات وعمال نظافة.

وأوضحت الشرطة أن المرأة اختفت مساء الأربعاء من منطقة بوابات قريبة من مدينة حيدر أباد حيث كانت قد أوقفت دراجتها النارية (سكوتر).

اكتشف أحد المارة في نفق مشاة جثتها المتفحمة على بُعد 25 كيلومترا في الصباح التالي.

وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن الرجال كانوا قد عرضوا مساعدة المرأة في إصلاح دراجتها النارية وبعد ذلك أقتادوها إلى مكان معزول واغتصبوها ثم قتلوها.

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ثم نقل الرجال جثتها إلى نفق المشاة حيث أضرموا النار فيها وتركوها.

وقال ساجانار: "نريد إحالة هذا الأمر إلى محكمة سريعة المسار في أسرع وقت ممكن".

وتجمع أكثر من مئة شخص من بينهم نساء وطلاب خارج قسم الشرطة حيث جرى احتجاز المتهمين، حاملين لافتات مكتوب عليها "نريد العدالة" و"اشنقوا المجرمين".

وتدفقت إلى موقع تويتر رسائل تساءل الكثيرون فيها عن مدى تمتع النساء بالأمن والآمان رغم الخطوات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة منذ الاغتصاب الجماعي لفتاة اخرى وقتلها في حافلة متحركة في العاصمة الهندية في /ديسمبر 2012.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية المتاحة، تعرضت 33658 امرأة وفتاة للاغتصاب في الهند في 2017 .