جونسون يدعو لوقف الإفراج المبكر عن السجناء الخطيرين عقب هجوم جسر لندن

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إنهاء الإفراج المبكر عن السجناء الخطيرين، وذلك في أعقاب حادث الطعن في جسر لندن الذي نفذه مشتبه به أدين في جرائم إرهاب عام 2012 وأفرج عنه بشكل مشروط.

وقال جونسون في تصريحات أوردتها قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم السبت إنه من الخطأ السماح للمجرمين

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الخطيرين والعنيفين بالخروج من السجن مبكرا، داعيا إلى تطبيق العقوبات المناسبة بحق المجرمين الخطيرين خاصة الإرهابيين.



ومن جانبه، قال وزير الأمن البريطاني براندون لويس، في تصريحات خاصة لـ سكاي نيوز، "إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم أخرين في هجوم

جسر لندن الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين".



وكشفت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أردته الشرطة قتيلا، موضحة أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما، وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير.



وأضافت شرطة متروبوليتان أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018.