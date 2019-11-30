الشرطة الهولندية تواصل البحث عن منفذ عملية الطعن في لاهاي

تواصل الشرطة الهولندية البحث عن منفذ حادث الطعن، الذي وقع أمس في شارع تجاري مزدحم بمدينة لاهاي، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.
وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، اليوم السبت، أن الشرطة الهولندية لم تحدد بعد الدافعوراء الحادث، مشيرة إلى أن الضحايا تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وخرجوا من المستشفى في وقت متأخر أمس الجمعة.
وكانت المتحدثة باسم الشرطة الهولندية ماريه كويبر قد صرحت، في وقت مبكر اليوم، بأنه ليس هناك أي مستجدات في التحقيقات بشأن الحادث.
يذكر أن هجوم لاهاي وقع بعد ساعات من قيام رجل يرتدي سترة ناسفة زائفة بطعن عدد من المارة بسكين على جسر لندن؛ ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين قبل أن ترديه الشرطة البريطانية قتيلا في موقع الحادث.
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