شاهد.. الأميرة حصة بنت سلمان تكشف تفاصيل حياة العاهل السعودي الشخصية

كشفت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ابنة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الوحيدة بعض الجوانب الشخصية للعاهل السعودي وأخيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قالت حصة بنت سلمان في حوار صحفي نشرته مجلة "اليمامة" الخميس، إن دعم المرأة حاليًا كانت قد لمسته من خلال تعامل والدها الملك سلمان معها منذ طفولتها، مشيرة إلى أنه أعطاها الثقة وسمح لها بالسفر والدراسة.

أضافت حصة: "منذ صغري أسمع والدي الملك سلمان يقول إن المرأة البدوية والحضرية تقلد الرجال وتركب الخيل

والجمل"، موضحة أنه كان يستغرب من عدم قيادة المرأة للسيارة، وفي الأخير تحققت واحدة من أمنياته.

تابعت نجلة خادم الحرمين: "إخواني دائمًا يلقبوني بأخت رجال"، مؤكدة أن خادم الحرمين الشريفين رغم احترامه لعمله وتفانيه فيه، إلا أنه كان يجد وقتًا كافيًا لأسرته رغم تعدد مسؤولياته.

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أشارت حصة بنت سلمان إلى أن العاهل السعودي منظم جدًا، وكان يخرج إلى عمله في الرياض الساعة السابعة إلا ربع، حتى لو كان مريضًا، وكان

يحرص على تناول طعام الإفطار مع أسرته، ثم الغداء بعد عودتهم من المدارس، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

قالت إن والدها كان يخلد للنوم بعض الوقت ثم يلتقي في مجلسه بالرجال، وبعد ذلك يجلس مع عائلته ثم يصلي ويقرأ القرآن قبل النوم.

وعن الاحتفال بالذكرى الخامسة للبيعة المباركة للملك سلمان، التي تحل اليوم السبت، قالت حصة بنت سلمان: "أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين كملك وأب، وأن يوفق الأمير محمد بن سلمان فيما أنيط به من مهام جسام، وأنا في الحقيقة فخورة به وسعيدة جدًا، كولي للعهد وكأخ، فقد ضخ روح الشباب في البلد بكل ما تحمله هذه الكلمة من حيوية ويمتلك طاقات جبارة للإنجاز".