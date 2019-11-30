أفغانستان: مقتل 11 عنصرًا من داعش في غارة جوية

قتل 11 عنصرا على من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية على إقليم نانجرهار شرق أفغانستان. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية إن الغارة استهدفت منطقة أشين التابعة للإقليم.. دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. التابعة للإقليم.. دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤولون محليون إن العشرات من مقاتلي داعش ونسائهم وأطفالهم استسلموا لقوات الأمن في المنطقة.



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