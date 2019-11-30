كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة11 شخصا جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، إصابة 11 شخصا بجروح، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قالت المصادر الأمنية قالت، إن "ثلاث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من كركوك ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح بينهم عسكري".

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة ثالث بتفجير سيارة مفخخة استهدف مدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائم مقام (عمدة) أحمد الدليمي، تأكيده، سقوط ضحايا في التفجير الذي هز المدينة الواقعة في محافظة الأنبار.

وقال الدليمي إن السيارة المفخخة كانت مركونة في مرآب منطقة الكرابلة في القائم، قبل أن تنفجر عصر اليوم.

وتداولت صفحات عراقية في موقع فيسبوك صورا لموقع التفجير الإرهابي.