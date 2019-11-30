كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني يختار زعيمًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اليوم السبت عن الفائز في اقتراع قيادة الحزب، وستكون مهمته الأولى هي تقرير ما إذا كان سيتم إنهاء الائتلاف الحاكم مع المحافظين من المستشارة أنجيلا ميركل.

ويعتبر أقدم حزب في ألمانيا في حالة اضطراب بعد سلسلة من الانتخابات الإقليمية والأوروبية الكئيبة وسباق قيادة دام ستة أشهر، مما جعلهم يتخلفون في استطلاعات الرأي، يريد العديد من الأعضاء ترك الحكومة وإعادة البناء في المعارضة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتخابات مبكرة أو حكومة أقلية - خيارات غير جذابة لكل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمحافظين.

وبعد 14 عامًا من قيادة ألمانيا، موطن أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت ميركل إنها لن ترشح نفسها مرة أخرى.

وسيعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني نتيجة اقتراع مدته 10 أيام لأعضاءها البالغ عددهم حوالي 426000 في حوالي الساعة 6 مساءً. (1700 بتوقيت جرينتش)

ومن المقرر أن يوافق المندوبون على الاختيار في مؤتمر للحزب في الفترة من 6-8 ديسمبر حيث سيصوتون أيضًا على الائتلاف.

كما يتم تشغيل اثنين من المرشحين على تذاكر مشتركة والخيار يتلخص في ما إذا كان الأعضاء يريدون التمسك بالائتلاف الكبير أو إعادة التفكير.

ويعتبر المرشح الأكثر شهرة وربما المرشح الأبرز هو أولاف شولز، وزير المالية ونائب المستشار، وهو الوسط الذي ينتقده يسار حزبه لاتباعه الحذر المالي لسلفه السابق وولفغانغ شويبله.

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وبدعم من مؤسسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمشرعين، يريد هو وزميله المعروف غير المعروف كلارا جيويتز الاستمرار في الائتلاف.

كما يعتبر التحدي الذي يواجههم هو نوربرت والتر بورجانز، وزير المالية الإقليمي السابق، الملقب روبن هود لقمع المتهربين من الضرائب بحسابات مصرفية سويسرية سرية.

وينتقد هو وزميله في الانتخابات اليسارية ساسكيا إسكن انتقادات شديدة للائتلاف ويقولان إنهما يرغبان في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الائتلاف 2018 مع تركيز أكبر على العدالة الاجتماعية والاستثمار - إذا لزم الأمر مع وجود عجز في الميزانية.

وإذا رفض المحافظون، قالت إسكين إنها ستوصي بالخروج من الحكومة.

كما يواجه الفائز يواجه مهمة ضخمة.

وفي عام 2017، انخفضت حصة الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الأصوات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1933.

وهي الآن حوالي 15 ٪ في استطلاعات الرأي، متخلفة عن الخضر والمحافظين وفقط قبل البديل اليميني المتطرف لألمانيا فقط.