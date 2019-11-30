كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قائد بالجيش الأفغاني بانفجار قنبلة في ولاية هلمند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤول أفغاني قوله إن قنبلة مزروعة على الطريق في ولاية هلمند الجنوبية أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الأمن، من بينهم قائد كبير.

يقول عمر زواك، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، اليوم السبت إن الانفجار الذي وقع في منطقة مرجة أدى إلى إصابة اثنين من مسؤولي الأمن الآخرين ومراسل تلفزيوني محلي عندما ضرب قافلة عابرة.

وأضاف المتحدث ان الهجوم استهدف على الارجح الجنرال ظاهر جول مقبل، قائد وحدة الحدود بالجيش، الذي قتل في الانفجار، وأن مراسل شبكة شمشاد، سردار محمد سروري، كان من بين المصابين، وكان يرافق قوات الأمن في عملية في مرجة.

وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤوليته عن هجوم السبت، حيث تسيطر المجموعة المسلحة على معظم المناطق في هلمند.