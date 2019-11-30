كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. كبار السن ينضمون إلي مظاهرات الطلاب في الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توحّد طلاب المدارس الثانوية والمتقاعدون للاحتجاج في هونغ كونغ اليوم السبت، وهو أول عدد من المسيرات التي تقام في نهاية الأسبوع في جميع أنحاء المدينة، حيث تعهد النشطاء المؤيدون للديمقراطية بمعركة، يقولون إنه وحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية.

وقال مسؤول كبير في هونغ كونغ، إن الحكومة تبحث تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة معالجة الأزمة، التي شهدت مظاهرات عنيفة متزايدة منذ أن بدأت منذ أكثر من خمسة أشهر.

كما شهدت هونغ كونغ هدوءًا نسبيًا منذ أن حققت الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي فوزًا ساحقًا على المرشحين المؤيدين للديمقراطية.

ومع ذلك، يبدو النشطاء حريصين على الحفاظ على زخم حركتهم.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا في المنطقة المركزية لهونج كونج "لقد خرجت للاحتجاج السلمي في يونيو، عندما كان هناك أكثر من مليون شخص، لكن الحكومة لم تستمع لمطالبنا".

كما وقف كبار السن في هونج كونج، وبعضهم ذوو أقنعة وعصا، على مقربة من المتظاهرين الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء، استمع الجميع للمتحدثين المؤيدين للديمقراطية في تجمع تميز بمزاج احتفالي.

وقال احد المتظاهرين "لقد رأيت الكثير من وحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية، هذه ليست هونج كونج التي أعرفها، لقد جئت اليوم لأنني أريد من الحكومة أن تعرف أننا لسنا سعداء بما فعلوه لجيلنا ".

"الاعتقالات الأجنبية"

يغضب المتظاهرون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها عندما أعادت بريطانيا هونج كونج إلى بكين في عام 1997.

ولكن الصين تنفي التدخل، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت.

وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

وقالت صحيفة الحزب الشيوعي لمدينة قوانغتشو بجنوب الصين، نقلا عن السلطات اليوم السبت، إن الشرطة ألقت القبض على مواطن بليز بزعم تواطؤه مع أشخاص في الولايات المتحدة للتدخل في شؤون هونج كونج.

وبشكل منفصل، قالت الصحيفة إن رجلًا تايوانيًا، لي منغ تشو، اعتقل من قبل الشرطة في شنتشن القريبة في 31 أكتوبر، بزعم سرقة أسرار الدولة للقوات الأجنبية بعد قيامه برحلة إلى هونج كونج في أغسطس لدعم "معاداة الصين".

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وفي هونغ كونغ، تبحث حكومة المدينة في تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة معالجة الأزمة، حسبما قال ماثيو تشيونغ، السكرتير الأول للإدارة، للصحفيين عندما سئل عن لجنة مراجعة مستقلة.

كما قال تشيونغ: "نحن نبحث عن مرشحين ذوي صلة وبدأنا بالفعل في العمل التحضيري، لذلك نأمل أن نحقق بعض التقدم على المدى القصير".

وجاء تعليق تشونغ ردا على سؤال لم يحدد كيفية تعامل الشرطة أو الحكومة، ولكن أحد مطالب المحتجين هو إجراء تحقيق مستقل في مزاعم وحشية الشرطة.

وفي مقال رأي في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ومقرها هونغ كونغ، دعت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق في مزاعم الإفراط في قوة الشرطة.

كما كتبت باشيليت: "أناشد الحكومة أن تتخذ تدابير مهمة لبناء الثقة، بما في ذلك تحقيق مناسب ومستقل ونزيه بقيادة القاضي في تقارير الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة".

"المجد لهونغ كونغ"

في أول مظاهرة اليوم السبت، في وقت من الأوقات، ارتفع الحشد في الحديقة ليغني أغنية "Glory to Hong Kong"، التي أصبحت النشيد غير الرسمي للاحتجاجات.

ووضع الكثير منهم أيديهم في الهواء بخمس أصابع ممدودة، رمزًا للحركة المؤيدة للديمقراطية.

ولوح بعض المتظاهرين الشباب بالأعلام الأمريكية، في علامة على التقدير بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على مشاريع القوانين التي تدعم المتظاهرين وتهدد الصين بفرض عقوبات محتملة على حقوق الإنسان.

وقال متقاعد يبلغ من العمر 70 عاما، إن كبار السن يمكن أن يقدموا إرشادات للمتظاهرين الأصغر سنا.

وأضاف: "بدءًا من اليوم الأول، شاركت في هذه الحركة وليس هناك سبب للتوقف الآن".

وأوضح"اليوم هو اجتماع مجموعة عبر سن وهناك الكثير من طلاب المدارس المتوسطة... نحن هنا لتقديم المشورة والدعم المعنوي لهم، أعتقد أنهم في حاجة إليها. "