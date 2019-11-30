كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تستقبل آخر رفات ضحايا الاتجار بالبشر في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إعادة آخر رفات 39 فيتناميا لقوا حتفهم أثناء تهريبهم في شاحنة إلى إنجلترا الشهر الماضي إلى وطنهم اليوم السبت، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وأظهرت صور وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية وصول 16 جثة في مطار هانوي إلى لندن. تم تحميلهم في سيارات الإسعاف صباحا في رحلة إلى مسقط رأسهم في عدة مقاطعات في شمال ووسط فيتنام.

تم العثور على الجثث في 23 أكتوبر في مدينة جرايز الإنجليزية، شرق لندن. قالت الشرطة إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عامًا. بينما لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة، إلا أن الظروف تشير إلى الاختناق.

يُعتقد أن الضحايا البالغ عددهم 31 رجلًا وثماني نساء دفعوا أجورًا للمتجرين بالبشر لمساعدتهم علي العبورهم السري إلى إنجلترا. تم اعتقال العديد من المشتبه بهم في المملكة المتحدة وفيتنام.

بعد وقت قصير من ظهر يوم السبت، وصلت جثة أحد الضحايا، بوي ثي نهونغ، 19 عامًا، إلى كنيسة فو تانغ في قرية دو ثانه.

انتظر أكثر من 100 من القرويين الكاثوليك وأفراد الأسرة لوصول الجثة عبر طريق سريع يؤدي إلى القرية.و كانوا يحملون زهور بيضاء، واقفين على جانب الطريق أثناء مرور سيارة الإسعاف التي تحمل الجثة. وقد تم تسليم الدفعة الأولى من الجثث البالغ عددهم 16 لعائلاتهم يوم الأربعاء، وعقدت الجنازات في اليوم التالي.

لقد تم استبعاد القرى الفقيرة التي انحدرت منها الضحايا من التنمية الاقتصادية التي حولت المراكز الحضرية في فيتنام مثل مدينة هوشي منه وهانوي إلى مدن مزدهرة، مما دفع الكثيرين للبحث عن حياة أفضل في الخارج في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وفي وقت سابق، قالت فيتنام، إنه يجب التعامل مع المتاجرين بالبشر بصرامة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لي تي تو هانج في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "لقد أبلغت شرطة اسكس السفارة الفيتنامية في بريطانيا بوجود مواطنين فيتناميين، مجهولي الهوية، من بين 39 ضحية في حادثة الشاحنة".

Advertisements

وقالت هانج في بيان "تدين فيتنام بشدة الاتجار بالبشر وتعتبره جريمة خطيرة ؛ يجب التعامل مع المتاجرين بصرامة". مضيفة إن فيتنام تعمل عن كثب مع الشرطة البريطانية للتحقق من هويات الضحايا ودعت الدول الأخرى إلى التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتابعت قائلة: "هذه مأساة إنسانية.. إننا نشعر بحزن عميق ونود أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا ونتمنى لهم التغلب على هذا الألم الكبير والخسارة في القريب العاجل."

وفي وقت سابق، قالت قوة شرطة إسيكس إنه عثر على 31 رجلًا وثماني نساء مقتولين في الشاحنة صباح الأربعاء في حديقة صناعية في غرايز، وهي بلدة تبعد 25 ميلًا (40 كيلومترًا) شرق لندن.

أعطى قاضٍ المحققين 24 ساعة أخرى لاستجواب السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل. لم توجه إليه تهمة، ولم تفصح الشرطة عن اسمه.

قامت الشرطة في أيرلندا الشمالية بتفتيش ثلاث عقارات في الوقت الذي سعى فيه المحققون إلى محاولة فك لغز كيفية وصول الشاحنة وحاويتها والضحايا في رحلة قاتلة.

وقالت بيبا ميلز، نائبة رئيس شرطة إسيكس، إن عملية إجراء فحوصات بعد الوفاة وتحديد الضحايا ستكون "طويلة ومعقدة".

وأضافت: "هذا تحقيق حساس بشكل لا يصدق، ونحن نعمل بسرعة لجمع صورة كاملة قدر الإمكان عن كيف فقد هؤلاء الأشخاص حياتهم".

