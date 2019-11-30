كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدانه مهاجم جسر لندن بارتكاب جرائم إرهابية من قبل بالعام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، أن الرجل البريطاني البالغ من العمر 28 عامًا والذي قتل شخصين في عملية طعن على جسر لندن قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، قد أدين في السابق بارتكاب جرائم إرهابية وتم إطلاق سراحه من السجن العام الماضي.

وكان عثمان خان، الذي كان يرتدي سترة انتحارية مزيفة وسكاكين تملأ الذراعين، يهدد بتفجير نفسه قبل الساعة الثانية ظهرًا من يوم الجمعة الماضي بجانب جسر لندن، ومن ثم تم قتله برصاص الشرطة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، ومن المقرر أن يستضيف قادة حزب الناتو، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه هجوم إرهابي وقال إن بريطانيا لن يتم التنازل عنها أبدًا.

كما أُدين خان، الذي تنحدر عائلته من كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، في عام 2012 لدوره في مؤامرة مستوحاة من القاعدة لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية، لكن تم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 بشروط.

وقال نيل باسو كبير ضباط شرطة مكافحة الارهاب في بريطانيا في بيان "هذا الشخص كان معروفا للسلطات بعد ادانته في عام 2012 بتهمة ارتكاب جرائم ارهابية."

وقال باسو، إنه من الواضح أن أحد أهم نقاط التحقيق الآن هو تحديد كيف أتى لتنفيذ هذا الهجوم".

كما تم مقتل شخصان - رجل وامرأة - في الهجوم.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب رجل وامرأتان وما زالوا في المستشفى.

وقال وزير الأمن البريطاني براندون لويس، إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين بشأن الهجوم.

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2017، كان جسر لندن مسرحًا لهجوم عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة إلى المارة ثم هاجموا أشخاصًا في المنطقة المحيطة، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.

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وقال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إن مقاتليها مسؤولون، لكن السلطات البريطانية ألقت الشكوك على هذه المزاعم.

وركز الهجوم الانتباه على التخفيضات في أعمال الشرطة منذ تولي المحافظين الحاكم السلطة في عام 2010.

"الهجوم علي الانتخابات"

دفع هجوم يوم الجمعة الماضي، قبل 13 يومًا فقط من الانتخابات التي قد تحدد مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخامس أكبر اقتصاد في العالم، الزعماء السياسيين إلى تقليص الحملة الانتخابية.

ومن المرجح أن يتحول تركيز الحملة من صفقو البريكست والخدمات الصحية إلى الجريمة.

وقال جونسون للصحفيين في داونينج ستريت: "لن يتم إخضاع هذه البلاد أو تقسيمها أو ترهيبها لهذا النوع من الهجوم"، كما امتدح شجاعة المارة الذين القوا بخان إلى الأرض.

وأظهر شريط فيديو نُشر على تويتر الشرطة وهي تجر رجلًا من المشتبه به قبل أن يأخذ الضابط هدفًا دقيقًا.

وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين إنه شعر بالرعب من الهجوم.

وقال كوربين"يجب علينا أن نقف سوية لنرفض الكراهية والانقسام".