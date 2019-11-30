كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يحاصرون مركز الشرطة في مدينة الناصرية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شاهد عيان لرويترز، إن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات وأحاطوا بمركز للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اليوم السبت، للتاكيد علي مطالبهم بالإصلاح الشامل رغم وعد رئيس الوزراء بالاستقالة.

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته يوم الجمعة بعد دعوة من أكبر رجل دين شيعي في البلاد للحكومة للتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات المميتة.



واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين منذ ما يقرب من شهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص من بينهم العشرات في الأيام الأخيرة، وخاصة في الناصرية.



وقد كانت المدينة مسرحًا لأسوأ أعمال عنف تضرب العراق المنكوب بالحرب منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر.



كما ادى حرق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية يوم الأربعاء إلى تصعيد الاضطرابات، واستقالة عبد المهدي. في الناصرية، اندلعت اشتباكات قاتلة يوم الخميس بعد ساعات من إشعال قنصلية النجف. لم يفعل البرلمان استقالة عبد المهدي، وسينعقد يوم الأحد لتمرير تصويت بحجب الثقة عنه.



ومع ذلك، فإن وعد عبد المهدي بالاستقالة لن يرضي المتظاهرين، الذين يطالبون بإصلاح النظام السياسي، ويرون انه فاسد ويبقيهن في فقر.



يخشى الكثير من العراقيين أن يتصاعد العنف مع حداد الأسر الغاضبة على أقاربهم القتلى، وتتحرك الحكومة ببطء لسن القليل من الإصلاح. ويتوقع حدوث أسابيع من المشاحنات السياسية قبل اختيار خليفة لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.

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و من جانب اخر، قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية في بيان اليوم السبت انه يجب تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى العدالة، وأنها ستجمع أدلة على المحاكمة. لم يعترف البيان باستقالة رئيس الوزراء. و من جانب اخر، قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية في بيان اليوم السبت انه يجب تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى العدالة، وأنها ستجمع أدلة على المحاكمة. لم يعترف البيان باستقالة رئيس الوزراء. حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وقف الإصابات المتزايدة. وقالت في بيان انه يجب عدم استخدام "الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كحل أخير."