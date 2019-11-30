كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات مشتركة بين الهند واليابان حول التعاون لبناء منطقة حرة في المحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي للهند، تعقد الهند واليابان محادثاتهما الافتتاحية 2+2 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت، والذي يركز على التعاون في بناء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ في ضوء بصمة الصين المتنامية، حسبما أوردت مجلة outlookindia، نقًلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية.

وقبل المحادثات، التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، وسيجريون محادثات مع نظرائهم الهنود ووزير الشؤون الخارجية، س. جيشانكار، ووزير الدفاع، راجناث سينغ.

وقالت المجلة، إن الحوار هو خطوة رئيسية في دفع العلاقات الثنائية الوثيقة، مضيفة: "تُعد اليابان الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تجري مثل هذا الحوار مع الهند.

بدأت فكرة إجراء مثل هذا الحوار خلال اجتماع القمة بين "مودي" و"أبي" في طوكيو في أكتوبر 2018.

لدى الجانبين بالفعل أشكال حوار مثل؛ الحوار الوزاري السنوي للدفاع، وحوار سياسة الدفاع، وحوار مستشاري الأمن القومي.

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وكما ورد، ستشهد المحادثات التي تجرى، اليوم السبت، قيام الجانبين بتسريع المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة، أو اتفاقية مكافحة الإغراق، التي تسمح لهما بتبادل القدرات والإمدادات الدفاعية، بما في ذلك الوقود والذخيرة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة خلال زيارة رئيس الوزراءالهندي، للهند الشهر المقبل.

وسيساعد الاتفاق اليابان على الوصول إلى المنشآت الهندية في جزر أندامان ونيكوبار، ويمكن للهند الوصول إلى المنشآت البحرية اليابانية في جيبوتي.

وتأتي المحادثات، أيضًا، في الوقت الذي قيل، إن اليابان قررت فيه عدم التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي أقامها مركز التعاون الإقليمي بدعم من الصين دون انضمام الهند إليها.

وقال بيان: "أتاح اجتماع 2 + 2 فرصة للجانبين لمراجعة الوضع وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي بين الهند واليابان من أجل توفير المزيد من العمق للشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقة المحيط الهادئ الهندية وجهودهما في إطار "سياسة الشرق في الهند" والرؤية الحرة والمفتوحة للهند واليابان في منطقة المحيط الهادئ لتحقيق هدفهم المشترك المتمثل في السلام والازدهار والتقدم لتحقيق مستقبل أفضل لشعب البلدين والمنطقة.